«الصحة»: توفير 3 مصانع للأوكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالي

اتفق وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، علي الزناتي، مع ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيت هوف، والوفد المرافق لها، على توفير 3 مصانع للأوكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالي.

وشهد اللقاء بحث آلية التنسيق وتكثيف الجهود لمجابهة فيروس كورونا، واستعراض ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتحديد الأولويات الضرورية المهمة، والتى تواجه مراكز العزل والفترة، والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفق بيان للوزارة اليوم.

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وأكدت «هوف»، الالتزام التام بالتعاون لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق السريع لتوفير أهم الاحتياجات المطلوبة من أدوية ومستلزمات طبية.

كما تم التنسيق للتعاون في وضع استراتيجية لتطوير النظام الصحي تشمل الإسعاف والطوارئ والمستشفيات القروية، وإعداد استراتيجية لصحة الطفل، والأمراض النفسية، مع التنسيق للتعاون لتوفير أدوية مرضى الإيدز لمدة ستة أشهر.

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