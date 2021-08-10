إعفاء النجار من رئاسة مركز مكافحة الأمراض وتكليف السايح خلفاً له

أعفى مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بدر الدين النجار من مهامه كرئيس لمركز مكافحة الأمراض.

مجلس الوزراء، وفي قراره، عيّن حيدر السايح خلفا للنجار في رئاسة المركز الوطني لمكافحة الأمراض دون بيان لأسباب الإعفاء.

بدر الدين النجار والذي لمع نجمه مع انتشار جائحة كورونا في البلاد كان قد اتهم في وقت سابق بأن المركز في ظل إدارته قدم نصائح مضللة لإدارة المنتخب الوطني للكرة المصغرة والتي نفاها النجار بشدة لا سيما أن المركز هو الجهة المختصة التي يقصدها كل المسافرين للدول الأفريقية للحصول على الأدوية والتطعيمات اللازمة.