ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

10 August, 2021

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع السيد “عبد الحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء في الاحتفال بالذكرى ال81 لتأسيس الجيش الليبي بحضور رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن “محمد الحداد” وأمراء المناطق العسكرية، وعدد من الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية.

وألقى الدبيبة كلمة بالمناسبة أكد فيها على أن المؤسسة العسكرية لا يمكن أن تنتسب لأحد بعينه مهما كانت صفته، مشيرًا إلى أن مهمة هذه المؤسسة هي حمايتنا والمحافظة على سيادة ليبيا دون أي ولاءات.

وأضاف بأن الجيش لا يمكن أن يوجّه فوهات بنادقه نحو صدور أبناء الوطن مهما كانت الأسباب.

وقال سيادته إن العواصم درر ثمينة والجيوش وجدت لتحميها لا أن تقتحمها وترعب أهلها وتدمر ممتلكاتها.

وتابع إن الجيش ولد ليحمي السلام وقوته يجب أن تكون معول بناء وليس معول هدم وقتال، ولن ينجح كل من يتخذ الحرب وسيلة سياسية أو للغطرسة والمغامرات.

وأكد رئيس الحكومة في ختام كلمته على أن ليبيا لن تكن إلا دولة مدنية ذات جيش قوي هدفه حماية الوطن.

وتخلل الاحتفال عرض عسكري لوحدات الجيش الليبي التابعة لوزارة الدفاع ورئاسة الأركان العامة.