مدير مستشفى ابن سينا: الوضع الوبائي في مدينة “سرت”  مستقر

أكد مدير عام مستشفى ابن سينا ومركز العزل ابن سينا علي الزرقاء أن مخزون الاكسجين بالمدينة جيد ، موضحاً أن عدد الحالات المسجلة 1994 حالة، والحالات النشطة ما يقارب 406 حالة، والتي تماثلت للشفاء في المدينة 1448 حالة، وعدد حالات الوفاة ما يقارب 76 حالة .

الزرقاء، وفي تصريحات خاصة بقناتنا، قال: “طالبنا وزارة الصحة بتزويد مركز العزل ابن سينا بمنظومة أكسجين بالإضافة لمصنع ومخزن للأكسجين وفي انتظار التنفيذ خلال الايام القادمة”، معلنا وصول ثمانية الالف جرعة من التطعيمات للمدينة لبداية حملة الفترة القادمة، مؤكداً أن الوضع الوبائي في المدينة مستقر فقط على المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية .

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