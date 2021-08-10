«صنع الله» لـ«عميد طرابلس المركز»: لن نتوانى في تقديم الخدمات لكم قدر الإمكان

اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الثلاثاء، بالمقر الرئيسي للمؤسسة بطرابلس، بعميد بلدية طرابلس المركز إبراهيم الخليفي، وعضو المجلس البلدي طرابلس المركز ناصر الكريوى، وبحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة العماري محمد، وعضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج بلقاسم شنقير، ومدير إدارة التنمية المستدامة المكلف علي كريدان .

وقدم إبراهيم الخليفي، خلال الاجتماع، نبذة وافية عن المشروعات التي قامت بها البلدية مؤخرًا والصعوبات التي تواجهها، تحديدًا مشاكل البنية التحتية، إلى جانب عدد من القضايا والمختنقات المتراكمة.

وأشار إلى أن بلدية طرابلس المركز تبحث عن شركاء لها لحلحلة كل المشاكل والصعوبات وترى أن المؤسسة خير من يمثل هؤلاء الشركاء.

من جانبه، أكد المهندس مصطفى صنع الله، أن المؤسسة الوطنية للنفط تفخر بالتعامل مع بلدية طرابلس المركز وتقديم المساعدات لها المتمثلة في تنمية المنطقة ودعم البرامج الصحية والخدمية في إطار التنمية المستدامة، وذلك تطبيقاً لمبدأ حسن الجوار وباعتبار أن البلدية تحوى كل مقرات المؤسسة الوطنية للنفط، على حد قوله.

واستعرض إبراهيم الخليفي، خلال الاجتماع مقترح للقيام ببعض أعمال الصيانة والبنية التحتية في المنطقة المجاورة لمبنى المؤسسة الوطنية النفط.

وفي الختام، أكد صنع الله، أن المؤسسة لن تتوانى عن تقديم الخدمات قدر الإمكان ووفق الإمكانيات المتاحة، للإسهام في إنجاح مشروعات البنية التحتية لبلدية طرابلس المركز، ودعم برامج التنمية التي من شأنها أن تعمل على تطوير البلدية.