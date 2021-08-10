وزارة الصحة تبحث تطوير نظامها الصحي مع منظمة الصحة العالمية

بحثت وزارة الصحة الليبية تطوير منظومتها الصحية وتحديد أولوياتها الضرورية المتعلقة بمجابهة فايروس كورونا مع منظمة الصحة العالمية .

جاء ذلك في لقاء جمع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية مع السيدة ” إليزابيت هوف ” ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا والوفد المرافق لها حيث أكدت ” هوف ” على الإلتزام التام بالتعاون مع ليبيا لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق السريع لتوفير أهم الإحتياجات المطلوبة من أدوية ومستلزمات طبية بالاضافة للاتفاق على توفير 3 مصانع للأكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لدعم مراكز العزل .

المنظمة تعهدت أيضا بتوفير أدوية مرضى الإيدز لمدة ستة أشهر و التنسيق للتعاون في وضع استراتيجية لتطوير النظام الصحي تشمل الإسعاف والطوارئ والمستشفيات القروية، وإعداد استراتيجية لصحة الطفل، والأمراض النفسية .

وتعاني ليبيا من تردي في الخدمات الصحية العمومية بالاضافة لغياب استراتيجية واضحة للتعامل مع جائحة كورونا التي تعصف بالبلاد في ظل نقص حاد في الأكسجين الطبي والمستلزمات التشغيلية .

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