السفير الأمريكي للقائد العام: الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة

التقى المبعوث الأمريكي الخاص والسفير إلى ليبيا ريتشارد نورلاند في القاهرة في 10 و 11 أغسطس للقاء المسؤولين المصريين، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر.

السفارة الأمريكية لدى ليبيا، وفي تغريدة على تويتر، قالت: “ ما هو الحال مع الارتباطات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل نورلاند التركيز على الضرورة الملحة لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإنشاء الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر”.