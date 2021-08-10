الزناتي يعقد اتفاقا مع منظمة الصحة العالمية لتوفير 3 مصانع أكسجين

عقد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، علي الزناتي، اتفاقا مع ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى ليبيا إليزابيت هوف، والوفد المرافق لها، على توفير 3 مصانع للأوكسجين بالتنسيق مع الجانب الإيطالي.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أن اللقاء شهد بحث آلية التنسيق وتكثيف الجهود لمجابهة فيروس كورونا، واستعراض ورسم السياسات والاستراتيجيات الصحية، وتحديد الأولويات الضرورية المهمة، والتى تواجه مراكز العزل والفترة، والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفق بيان للوزارة اليوم.

وأكدت هوف، الالتزام التام بالتعاون لمجابهة فيروس كورونا المستجد، والتنسيق السريع لتوفير أهم الاحتياجات المطلوبة من أدوية ومستلزمات طبية.

كما تم التنسيق للتعاون في وضع استراتيجية لتطوير النظام الصحي تشمل الإسعاف والطوارئ والمستشفيات القروية، وإعداد استراتيجية لصحة الطفل، والأمراض النفسية، مع التنسيق للتعاون لتوفير أدوية مرضى الإيدز لمدة ستة أشهر.

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