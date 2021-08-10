حملة لتلقيح ضد فيروس كورونا للمقيمين

قامت الرعاية الصحية في سرت، بتطعيم مهندسي الشركة العامة للكهرباء والعاملين بمشروع صيانة الوحدة الأولى بمحطة الخليج البخارية.

وأوضحت إدارة الخدمات الصحية بسرت أن هذه الخطوة جاءت بعد التنسيق بين الإدارة وشركة الكهرباء بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا.

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