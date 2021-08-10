قادربوه يحيل رئيس الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي للتقاعد

أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف من مجلس نواب طرابلس، عبد الله قادربوه، قرارا جديدا اليوم الثلاثاء، بإحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي بصفته موظف بالإدارة العامة للهيئة، إلى التقاعد.

وأفاد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس، عبد الله قادربوه، وفق ما نشرته صحيفة صدى الاقتصادية، بإحالة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس سليمان الشنطي بصفته موظف بالإدارة العامة للهيئة ، إلى التقاعد.

وأشار قرار رئيس الهيئة إلى حكم محكمة استئناف طرابلس بأن قادربوه هو الممثل الشرعي لهيئة الرقابة الإدارية طرابلس .

والشهر الماضي صدر حكمت محكمة استئناف طرابلس بانعدام صفة رئيس الرقابة الادارية سليمان الشنطي، مؤكدة أن الممثل الوحيد لهيئة الرقابه الادارية هو عبدالله قادربوه بصفته رئيس لهيئة الرقابة الادارية بطرابلس.