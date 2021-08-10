السفارة الأميركية: نورلاند في القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وحفتر

قالت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، مساء اليوم الاثنين، إن المبعوث الأميركي الخاص وسفيرها في ليبيا، ريتشارد نورلاند يتواجد في القاهرة يومي 10 و11 أغسطس للقاء مسؤولين مصريين وقائد قوات القيادة العامة المشير خليفة حفتر، موضحة أن هذه الزيارة تأتي «كجزء من الجهود الأميركية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية في ديسمبر» المقبل، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر».

وأضافت السفارة الأميركية في تغريدة ثانية أن السفير ريتشارد نورلاند «يواصل التركيز على الضرورة الملحة لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإنشاء الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوبين الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر. كما هو الحال مع الارتباطات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية».

– ملتقى الحوار السياسي يناقش مقترحات لجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية الأربعاء المقبل

وأكدت السفارة الأميركية في تغريدة ثالثة أن «الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة وتدعو الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين».

وتأتي زيارة نورلاند إلى القاهرة بالتوازي مع اجتماع افتراضي سيبدأ غدا الأربعاء لملتقى الحوار السياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للنظر في اربعة مقترحات حول القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل أحالتها لجنة التوافقات التي شكلتها البعثة لحسم نقاط الخلاف بين أعضاء الملتقى.



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