حملة أمنية موسعة لمنع الاعتداء على أراضي الدولة شرق طرابلس

نفذت الدوريات التابعة لفرع إدارة القانون بطرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية الثلاثاء حملة أمنية موسعة في نطاق مناطق القربوللي وقصر الأخيار والقويعة لوقف عمليات البناء العشوائي للمنتجعات وضبط الآليات المستخدمة في هذه الإنشاءات وذلك استمرارا للحملة الأمنية لمنع الاعتداءات على الأراضي العامة المملوكة للدولة ،

كما قامت الدوريات التابعة لفرع الإدارة العامة للدعم المركزي بتأمين محطتي الكهرباء بمنطقتي قرقارش وعين زارة لمنع الاعتداء عليها من قبل ما وصفتهم الإدارة بالمخربين والخارجين عن القانون .

يذكر أن الأجهزة الأمنية تقوم بعمليات مستمرة لفرض القانون والمجاهرة به في عدة مدن ومناطق ليبية وذلك من خلال تعاون الأجهزة الأمنية المختلفة التابعة لوزارة الداخلية

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