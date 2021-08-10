البعثة الأممية تدين اختطاف “الفريطيس” في طرابلس

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أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الثلاثاء عن قلقها البالغ إزاء اختطاف واختفاء ، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية رضا فرج الفريطيس في طرابلس.

وأعلنت البعثة في بيان لها قلقها إزاء تعرض الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها وثقت عدداً من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي.

ودعت البعثة السلطات الليبية إلى التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وقال المبعوث الخاص يان كوبيش :”إنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي”

وشدد كوبيش على ضرورة أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد، مؤكدًا أنه يحظر بشكل تام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وكذلك عمليات الخطف والاختطاف.

وكان مسلحون مجهولون قد اختطفوا الفريطيس مع زميله في 2 أغسطس الجاري عقب زيارته لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، وما يزال مصير ومكان وجود الفريطيس وزميله مجهولين.