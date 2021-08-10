البعثة الأممية: اختطاف «افريطيس» له تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة في ليبيا

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها البالغ إزاء اختطاف واختفاء رضا فرج افريطيس، مدير مكتب النائب الأول لرئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية.

وبحسب بيان البعثة الأممية، اليوم الثلاثاء، فإن مسلحين مجهولين قد اختطفوا افريطيس مع زميله في 2 أغسطس الجاري، وذلك عقب زيارته لمقر حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. وأكدت أن مصيره هو وزميله مكان وجود مجهولا، وتخشى البعثة على سلامتهم وأمنهم.

وأعربت البعثة، عن مزيد من القلق إزاء تعرض الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي في ليبيا ومؤسسات الدولة للاستهداف بهذه الطريقة التي تترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل.

ووثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عدداً من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي، بحسب البيان.

وقال يان كوبيش، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إنه “بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا يجوز القبض على أي شخص أو احتجازه بشكل تعسفي، ويحظر بشكل تام التعذيب والاختفاء القسري والقتل خارج نطاق القضاء وكذلك عمليات الخطف والاختطاف”.

ودعت البعثة السلطات الليبية، إلى التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشدد كوبيش على أنه “يجب على ليبيا أن تضع حداً لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد”.