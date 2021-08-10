الرقابة توجه انتقادات خطيرة لتعامل “الصحة” مع ملف كورونا

انتقدت هيئة الرقابة الإدارية طريقة تعامل وزارة الصحة مع ملف كورونا بعد رصدها جملة من التجاوزات والملاحظات الخطيرة داعية الوزارة لمعالجتها .

جاء ذلك في مراسلة بعتث بها الهيئة لوزارة الصحة عددت من خلالها ملامح التقصير والاهمال حيث رصدت الهيئة غياب منظومة بيانات مركزية تربط الوزارة بمراكز العزل التي تعمل بدون بروتوكول طبي يتوافق مع إرشادات منظمة الصحة العالمية بالإضافة للنقص الحاد في عدد الطواقم الطبية .

الهيئة انتقدت أيضا عدم استكمال مراكز العزل بمنطقتي المعمورة والزهراء وإهمال تركيب أو صيانة مصانع الاكسجين ببعض المستشفيات والمراكز مع التقصير في سداد المبالغ المترتبة على التعامل مع المصانع الخاصة والطواقم العاملة .

يذكر أن وزارة الصحة قد تعرضت لانتقادات واسعة نتيجة غياب إستراتيجية واضحة للتعامل مع جائحة كورونا وما تبعها من نقص الاكسجين والأدوية بمراكز العزل في ظل إنتشار قياسي لجائحة كورونا .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية