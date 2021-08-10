السفارة الأمريكية: نورلاند يزور القاهرة للقاء المشير حفتر ومسؤولين مصريين

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا أن السفير ريتشارد نورلاند يزور القاهرة يومي 10 و11 أغسطس الجاري للقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وأوضحت السفارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن هذه الزيارة تأتي كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر المقبل.

وأضافت السفارة الأمريكية أنه على غرار الاتصالات الأخيرة مع الشخصيات الليبية الرئيسية، يواصل السفير نورلاند التركيز على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة تدعم حق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة وتدعو الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين.