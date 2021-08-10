ليبيا الان

وزارة الداخلية تتابع سير العمل بمديرية أمن غات

تم النشر منذُ 34 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع مدير أمن غات عقيد الغويلي المبروك، ومندوب مدير الأمن المقدم محمود علي.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية سير العمل بمديرية الأمن وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه العملية الأمنية.
بدوره، شدد الوكيل على ضرورة التواصل المستمر بين مديرية أمن غات وجميع مكونات وزارة الداخلية، من أجل بذل المزيد من الجهد لفرض الأمن والأمان داخل المنطقة، وشعور المواطن بوجود رجل الأمن.

اضغط لمشاهدة عرض الشرائح.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك