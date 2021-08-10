وزارة الداخلية تتابع سير العمل بمديرية أمن غات

ليبيا – عقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد اليوم الثلاثاء اجتماعًا مع مدير أمن غات عقيد الغويلي المبروك، ومندوب مدير الأمن المقدم محمود علي.

بدوره، شدد الوكيل على ضرورة التواصل المستمر بين مديرية أمن غات وجميع مكونات وزارة الداخلية، من أجل بذل المزيد من الجهد لفرض الأمن والأمان داخل المنطقة، وشعور المواطن بوجود رجل الأمن.