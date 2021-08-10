عبدالعزيز: تصريحات حفتر إعلان انقلاب واضح.. وسأحرض علنًا على كل من لا يأخذ موقف منه

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز إن من حاول افشال “فبراير” هم ذاتهم من يحاولون إفشال إجراء الانتخابات.

عبدالعزيز علق خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد على تصريحات “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة)، قائلًا: “ما معني قوله إنه لن يخضع لأي سلطة مدنية؟ الفترة الماضية القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي مجتمعًا أصدر بيانات وتعليمات واضحة، بدل أن يستجيب المتمرد مع أننا غير معترفين فيه ولكن الله أراد أن يجري الحقيقة على لسانه”.

وتابع: “أنا لا أكلم المرضى والمخبولين والعبيد؛ لأن هناك أناسًا لا ينسجمون في الحياة، لأنهم أصروا على تغييب عقولهم بمحض إرادتهم، ولكن من أكلمهم على الأقل أناس لديها عقول تناقشها وتحاورها، عندما يخرج ويقول لن نخضع لسلطة مدنية معناها أنه فوق الكل، الانتخابات التي ستأتي هي سلطة مدنية لأنها ستأتي بالاقتراع، عندما يقول (مهما بلغت حنكة الكائدين) الكائدون من هم؟ محمد المنفي جاء لبنغازي وتقابلت معه ومع ابنه، رئيس المجلس الرئاسي ولكن عندما يقول باسم المدنية أو غيرها بأي لغة نكلمك؟ للأسف هذا قلناه من 2014 وأكدناه في حوار الصخيرات أن هذا المعتوه لا يحسب معه أحد، وشخصيًا التقيت فيه عام 2011 وخرجت بنتيجة واحدة أن الرجل مغرور”.

وأضاف: تصريحاته لا يقولها عاقل في سنة 2021 بعد ثورة أسقطت الديكتاتورية، اليوم تقول إنك لا تعترف بأي سلطة مدنية، وذلك يعني أنك لا تريد البلاد، الانتخابات ما وضع حفتر معها؟ بعد هذه الكلمة التي قالها والتي “بصق على وجوههم كلهم” وعلى الرئاسي كذلك.

كما تابع: المجلس الرئاسي قانونًا هو القائد الأعلى للجيش، خرج حفتر وقال له اذهب أنت وبرلمانك والكلام الفارغ، وقال “لن يكون جيشكم خاضعاً لأي سلطة”، بعد كلام حفتر وبيانه على بعثة الأمم المتحدة، وأمريكا والسفارة الفرنسية والبريطانية والصين وروسيا أدانته بصفتهم خمسة أعضاء دائمين كونه مخالف لقرارات الأمم المتحدة، أعلم أن جميعهم شركاء له ولكني أتكلم بلغتهم”.

ووصف تصريحات حفتر قائلًا: “إنها إعلان انقلاب واضح على المسار الديمقراطي الذي يجهزون له الآن، القائد الأعلى للمجلس الرئاسي يجب أن يسميه بالاسم، وإلغاء منصب القائد العام وكل الأحزاب عليها أن تصدر بيانات؛ لأنه بصق في وجه كل الليبيين الذين يطمحون بالدولة المدنية. والبرلمان للأسف يذهب يزوره في الرجمة بدلًا من أن يستدعيه، ولكن عنده حق ما دام البرلمان الذي تعتبرونه السلطة التشريعية الوحيدة حسب اتفاق الصخيرات يذهبون له في الرجمة ويطلبون رضاه، كأنهم تلاميذ سنة أولى ابتدائي أمام مدرس أول يوم في العام الدراسي، حديثه عبارة عن انقلاب على الانتخابات القادمة”.

ورأى أنه من المفترض أن تقوم المفوضية العليا للانتخابات باتخاذ موقف بشأن تصريحات وما وصفه بـ”انقلاب حفتر”، بالإضافة للأحزاب والبرلمان ومجلس الدولة والنشطاء السياسيين ومؤسسات المجتمع المدني وفقًا لحديثه، مشيرًا إلى أنه سيقوم بالتحريض على كل من لن يتخذ أي موقف بالخصوص.

عبد العزيز اعتبر أنه لا حل لليبيا إلا الانتخابات، لكن في ظل وجود ما وصفه بـ “المعتوه حفتر” لن يصدر منها شيء؛ لأنه لا يحسب حسابًا لأحد، وفقًا لحديثه.

واستطرد تعليقًا على فيديو لشخص من الشرق يقول لنجل حفتر أن حفتر كالنبي: “قال لكم أنتم لا تمشون إلا بالقزمة والأمة اجتمعت على سيدنا محمد والآن تجتمع على حفتر، ما الحكاية العفنة هذه؟ هؤلاء العبيد الذي أخروا الأمة وأفسدوها موجودون في كل عهد وندعو الله أن يأخذهم في ساعة واحدة ومعهم الإله الذين يعبدونه”.

وأردف: “قلنا إن بعثة الأمم المتحدة هي بعثة جزء من المشكلة ولن تجلب حلًا، وما جلبته في الصخيرات لن يكون هناك حل بل ترسخ أقدام المتمرد، غسان سلامة طيلة فترة رئاسته للبعثة لم يصرح بكلمة واحدة ضد حفتر، لكنه خرج قبل أيام في مجلة تصدر من باريس يقول إن حفتر معرقل لعملية السلام وأنه دمر البلاد والسبب الرئيسي في دخول الأجانب والمرتزقة لليبيا، وهذا كلام عدونا غسان سلامة وأنا اقصد الكلمة، طوال فترة وجوده رفض التواصل مع أي ثائر بل على العكس أي إنسان يشم عليه رائحة فبراير يبعده، وقال إنه زار حفتر عشرات المرات لكنه لم يزر الصادق الغرياني ولا بوسهمين ولا مصراته وثوارها، بأي صفة تزوره واليوم قلت عنه أنه السبب؟ لماذا لم تقولها وأنت على رأس البعثة؟ مهمتكم تدمير ليبيا والتماهي معه لأنك تتلقى الأوامر من الذين أتوا بك وبحفتر”.

وتابع: “ألم نقل هذا الكلام وقاله الشيخ الصادق؟ إنه سبب الدمار والقتل وأن ليبيا لن تعمر ما دام هذا المجرم فيها، والآن لما أتت من غسان سلامة كل القنوات تقولها، وسلامة يتهمنا بأننا المعرقلون وتيار التأزيم وتيار التأزيم كلامه هو الصحيح. الأسبوع الماضي قالوا إن من سيعرقل الانتخابات سنحكم عليه ومن يهدد ويتبجح. إذًا المعرقلين من جهة دار الإفتاء وفبراير أما الباقي غير معرقلين، الـ 190 حزبًا أين رؤسائهم؟ لو عندي الرأي أي حزب لا يخرج ببيان إدانة هذا الكلام لن نسمح له بالدخول للانتخابات”.

وقال: “خرج علينا عضو مجلس النواب يهدد بإقفال النفط وإعلان دولة برقة إذا تم عرقلة الانتخابات، ومن خرج ليقول لا تتبع لأي سلطة يا سعيد امغيب، كيف الرأي؟ نريد منك موقفًا جيدًا، وأنا شخصيًا لو تغلق النفط 10 سنوات طرابلس وغرب ليبيا ستبني نفسها وعندها امكانيات كثيرة، النفط في الغرب والجنوب أكثر من الموجود في الشرق. أهل الشرق يحسبونك مواطنًا من الدرجة الثانية والثالثة وأنت تعلم هذا الكلام جيدًا ولا ينادونك إلا بالعبد، هل تهددنا وتقول حرب؟ عضو مجلس نواب يقول إما حرب أو انفصال أو إغلاق النفط، أغلقه ليأخذه الجنجويد وصدام حفتر وتقص يدك، وإذا أنت رجل قل كلمة واحدة عن تصدير نجل حفتر للخردة والنفط الذي يبيعه حفتر مع عصاباته”، بحسب زعمه.

وأضاف: يا ليت طرابلس تصبح جزءًا من إسطنبول أو تشبهها، ما المشكلة؟ نصفهم لهم منازل في اسطنبول ويقول “حاضنة الاتراك” هل تريدها حاضنة للجنجويد؟ الأتراك على الأقل يقولون لا إله إلا الله. عندما نقول إن الأوقاف لا تتبع ليبيا، كلمة الحق أقولها: ما حدث شيء يندى له الجبين دار الإفتاء وعلى رأسها سماحة المفتي الشيخ الصادق الغرياني أعلنت يوم الإثنين أول يوم محرم للعام الهجري الجديد 1443 الساعة 8:27 دقيقة. في الساعة 8:54 أعلنت حكومة الوحدة الوطنية تهنئته للشعب الليبي لتخرج علينا اللجنة العليا للإفتاء في الشرق أن الإثنين هو المتمم لشهر ذي الحجة. نحن في دولة وهؤلاء يجب أن يقوموا بالتشويش على الليبيين؛ لأن السعودية أعلنت أن الأول محرم يوم الثلاثاء، هؤلاء لا يتبعون ليبيا وهذا الدليل، دار الإفتاء هذه المرة قلبت عليهم وأثبتت عوانهم”.

وفي الختام علق على قضية الطفل عبد الرحمن ونقله من تركيا إلى قطر لتلقي العلاج اللازم، مؤكدًا على أن هناك استجابة كبيرة للمسألة، وعلى جميع الجهات المعنية التحرك واتخاذ اللازم، مشيرًا إلى أن هناك قطاع الصحة يواجه عدوًا يتمثل بالفساد، وفقًا لحديثه.

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