الترجمان: سنستأنف غدًا الأربعاء عملية التخلص من بقايا مخلفات الحرب بالكلية الجوية مصراتة

ليبيا – قال عضو اللجنة الفنية المسؤولة عن ملف الألغام بلجنة “5+5” العسكرية التابعة لحكومة الوفاق محمد الترجمان إن اللجنة سنستأنف غدًا الأربعاء عملية التخلص مما تبقى من بقايا مخلفات الحرب التي تم جمعها من الكلية الجوية بمصراتة، بعد توقف دام شهرين؛ لأسباب لوجستية.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأربعاء أضاف: “سنتخلص من 3-9 طن يوميًا على مراحل بواقع 3 طن في كل مرة”.