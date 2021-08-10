السفارة الأمريكية: نورلاند يلتقي المشير حفتر ومسؤولين مصريين

بدأ المبعوث الخاص للولايات المتحدة والسفير إلى ‎ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الثلاثاء زيارة إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وقالت السفارة الأمريكية في تغريدة على “تويتر”، إن الزيارة تأتي كجزء من الجهود الأمريكية لدعم الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية المقررة في ديسمبر.

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وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن نورلاند أجرى اتصالات مؤخرا مع الشخصيات الليبية الرئيسية، ركز خلالها على المطلب الملح لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإيجاد القاعدة الدستورية والإطار القانوني المطلوب الآن من أجل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.

وأكدت السفارة دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية حرة ونزيهة.

ودعت واشنطن الشخصيات الرئيسية إلى استخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة للقيام بما هو أفضل لجميع الليبيين، وفق البيان.