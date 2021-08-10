نائب رئيس الوزراء يبحث مع أعضاء السفارة المصرية تنظيم التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين

بحث النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسين أعطية القطراني، مع القائم بأعمال السفارة المصرية تامر مصطفى، والمسؤول عن الملف الليبي بوزارة الخارجية المصرية محمد ثروت، سبل تنظيم عمل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين.

وقال بيان لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن اللقاء الذي عقد صباح اليوم، جاء ضمن الجهود الرامية لتقديم الإمكانات اللازمة لعمل السفارة المصرية في العاصمة طرابلس.

وبحسب البيان، ناقش المجتمعون العديد من الملفات، أهمها السبل الكفيلة لتسهيل إجراءات دخول العمالة المصرية إلى ليبيا، وتنظيم تواجدها بالأراضي الليبية بحسب حاجة السوق.

– القطراني: الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع.. ومن أولوياتها توحيد المؤسسات

وثمن القطراني دور مصر، و«دعمها الجاد لملف المصالحة ولوقوفها الدائم مع الأمة الليبية النابع من العلاقات الوطيدة التي تربط بين البلدين الشقيقين» .

وأواخر الشهر الماضي، قال القطراني، إن الحكومة تقف على مسافة واحدة من الجميع، ومن أولوياتها اتخاذ ما يلزم لتوحيد مؤسساتها، وذلك خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى ووكيل وزارة العدل لشؤون الشرطة القضائية علي أشتيوي.

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