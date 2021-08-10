انقلاب جديد على خارطة الطريق وصفقة بين جماعة الاخوان والدبيبة لتعطيل الانتخابات والقاعدة الدستورية

بدأت ملامح الصفقة المبرمة بين جماعة الإخوان ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، تنكشف بعد نيته الانقلاب على خارطة الطريق والانتخابات القادمة.

عضو لجنة الحوار والقيادي في جماعة الإخوان الإرهابية عبد الرزاق العرادي، وعبر صفحته بفيسبوك، نشر كلمة للدبيبة قال فيها: “الجيوش تحمي العواصم لا أن تقتحمها”، بحسب زعمه.

تصريحات الدبيبة التي نقلها العرادي جاءت عقب لقاءه برئيس تركيا رجب طيب أردوغان، حيث أن التسريبات الأولية للقاء أن الدبيبة ناقش إعطاء تركيا مبلغاً وقدره 5 مليارات دولار كتعويضات.

تقارير مسربة، أكدت أن شركات عائلة الدبيبة لها نصيب الأسد في تلك المليارات نظيره خدمات إبّان النظام السابق.

وتزامنت تصريحات الدبيبة، مع تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي آكار الذي زعم بأن “القوات التركية” ليست أجنبية، حيث رفض التعقيب على تصريحات آكار التي رد عليها القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ضمنياً بعدم الرضوخ لهذا الملف، حيث إنكب الدبيبة اليوم على مهاجمة القائد العام والجيش في حفل عسكري حضره كالعادة ثلة من بقايا عناصر التنظيمات الإرهابية “شورى بنغازي ودرنة وأنصار الشريعة”.

وبحسب صحيفة المرصد الليبية فإن الخطاب الذي قرأه الدبيبة حمل توقيع مدير قناة النبأ المنصة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية ومدير قناة سلام وفبراير الداعمتين للميليشيات ووزير الدولة للشؤون السياسية بحكومة الوحدة المؤقتة وليد الافي الذي يسيطر على خطاب الحكومة.

الدبيبة ومنذ توليه منصبه أدلى بتصريحات استفزت الجيش منها بوصف مدينة بنغازي بـ “المختطفة” كما أنه تلاعب بالمصطلحات عن القوات الأجنبية والمرتزقة بالقول: “خروج القوات الأجنبية غير النظامية مستثنياً بذلك تركيا كون ظنه بأن قواتها نظامية، حيث تزامن هذا أيضاً مع مكالمة آمير قطر تميم نسقها اللافي تحت ستار علاج الطفل عبد الرحمن.

مراقبون ونواب يرون الدبيبة يمشي على خطى سلفه فائز السراج عبر سياسة الاستقطاب بدل الاحتواء، ومع تجييشه جيشاً إلكترونياً من حوالي 50 صفحة فيسبوك إشتراها اللافي للتضخيم والتجميل، الذي يهدف من خلالها في تعزيز الإنقسام ما سيؤدي لتعطيل الانتخابات.

وبحسب المراقبون، فإن أعضاء لجنة الحوار متهمين بتعطيل صدور القاعدة الدستورية بعد حصولهم على مناصب، فيما ينتظر ميزانية قدرها 111 مليار لما بقي من أشهر مع بروز اسم إبراهيم الدبيبة في عقود بالمليارات لصالح شركة الكهرباء.

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