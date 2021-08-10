لدعم الانتخابات الرئاسية والتشريعية.. نورلاند في القاهرة للقاء المشير حفتر

ليبيا – أكدت السفارة الأميركية في ليبيا تواجد السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند في القاهرة خلال يومي الـ10 والـ11 من أغسطس الجاري.

سلسلة تغريدات صادرة عن السفارة تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد أشارت إلى أن زيارة نورلاند إلى مصر تأتي للقاء المسؤولين المصريين والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر في إطار المساعي الأميركية لدعم الانتخابات التشريعية والرئاسية في ديسمبر.

ووفقا للتغريدات فإن نورلاند يحاول من خلال لقاءاته المستمرة مع الفاعلين الرئيسيين في ليبيا التركيز على الضرورة الملحة لدعم التسويات الصعبة اللازمة لإنشاء الأساس الدستوري والإطار القانوني المطلوبين الآن من أجل إجراء الانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل.

وجددت السفارة دعم الولايات المتحدة لحق الشعب الليبي في اختيار قادته من خلال عملية ديمقراطية مفتوحة مع دعوة واشنطن إلى الشخصيات الرئيسية لاستخدام نفوذها في هذه المرحلة الحاسمة لفعل ما هو أفضل لجميع الليبيين على حد تعبير هذه التغريدات.

ترجمة المرصد – خاص

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