“الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا”: نحتاج لبرنامج وطني لتمكين ذوي الإعاقة بالمجتمع

استنكرت مؤسسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، غياب الرؤية الوطنية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل منهجي منظم.

وأكدت المؤسسة في بيان طالعته “الساعة 24″، الحاجة إلى آلية مترابطة تقودها جهة مركزية تمثل السياسات العامة للدولة في هذا الجانب، لافتة إلى أن إهمال ذلك ترتب عليه استمرار التراخي وعدم الاهتمام الملحوظ من المؤسسات التنفيذية وتراجع دور هذه الفئة.

وقالت اللجنة إن ذلك انعكس سلباً على مستوى اندماج ذوي الإعاقة في المجتمع وتمكين هذه الفئة من الاستقلالية ومنحها حقوقها في التواصل ووصول المعلومات والخدمات الصحية والتعليمية والتدريب والتأهيل وفرص العمل وتمتعها بتيسير الوصول للمرافق والخدمات العامة والمصارف.

وأضاف البيان أن فئة ذوي الإعاقة تشهد تزايداً مضطرداً بسبب الحروب والنزاعات المسلحة والحوادث المرورية ، وغياب البنية التحتية.

وحذر البيان من أن الاستمرار في إهمال هذه الفئة يضر بمصلحة مجتمعنا وأمنه واستقراره ، ويهدر طاقات وقدرات هذه الفئة ، ويؤدي إلى نوع من الظلم الاجتماعي والتهميش لهذه الفئة من المجتمع ، ناهيك عن كون هذا الإهمال وعدم الاهتمام بهم ومنحهم حقوقهم وتمكينهم ، يُمثل مخالفة صريحة للقوانين والتشريعات المحلية والدولية المعتمدة والأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.

وشددت المؤسسة على الحاجة للتنسيق فيما بين كل الوزارات والمؤسسات والهيئات المختصة ، وكذلك فيما بين الاتحادات والنقابات والمؤسسات الحقوقية والقانونية والإنسانية المعنية بالشؤون الإنسانية ، وشؤون حقوق الإنسان وذوي الاحتياجات الخاصة والإعاقة ، للعمل فيما بينها على وضع أحكام القوانين والاتفاقيات واللوائح بهذا الخصوص موضع التنفيذ والالتزام بما جاء فيها من ضمانات لحماية حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين.

ودعت اللجنة في بيانها إلى العمل على إعداد برنامج وطني يكفل ضمان تمكين ذوي الإعاقة المهمشة من نيل حقوقها والسعي إلى إدماج هذه الفئة في مؤسسات المجتمع ، وتسهيل تقديم الخدمات لها.