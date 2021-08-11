وزيرة الداخلية الإيطالية: الأوضاع السيئة في ليبيا تعقد لنا أزمة المهاجرين

وصفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، الوضع في ليبيا بالخطير، مشككة في إمكانية تنظيم الاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر، الأمر الذي يؤثر سلبيا على ملف الهجرة غير الشرعية.

وقالت لامورجيزي، في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية، إن الهجرة مشكلة معقدة، ولا يوجد غزو لكن الأعداد تتزايد، مضيفة: “الحديث سهل ولكن ينبغي التعامل مع الواقع”.

وأوضحت أن ليبيا وتونس اللتين يأتي منها أو ينطلق من سواحلها المهاجرون تشهدان أزمة، مبينة أن تونس لم تعد بها حكومة أو برلمان، والدولة على ركبتيها وتخاطر بعدم دفع الرواتب، بالإضافة إلى الأوضاع السيئة في ليبيا.

وأشارت إلى عقد حكومة بلادها اجتماعات في مقر رئاسة الوزراء الإيطالية وفي وزارة الخارجية مع جميع الوزراء الليبيين الذين قدموا طلبات محددة، قائلة: “طلب رئيس الوزراء ماريو دراجي، عندما ذهب إلى بروكسل، التزامًا أوروبيا بتمويل دول ثالثة”.

وتابعت قائلة: “نحن لا نحل مشكلة الهجرة غير النظامية على طريق البحر الأبيض المتوسط بوضع سفن القوات البحرية في البحر، لكن الأمر يختلف عبر طريق البلقان”.