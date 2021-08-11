ممثلي برقة في لجنة التوافقات بملتقى الحوار: نرفض أي مقترح يُقصي أطراف سياسية بعينها حتى تُقبل نتائج القاعدة الدستورية من الجميع ونتمسك بالتوافق في عملية التصويت ونرفض المُغالبة

رحّب أعضاء لجنة التوافقات عن إقليم برقة بملتقى الحوار السياسي، اليوم الأربعاء، بكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول الى مُقاربات توصل اللجنة إلى قاعدة دستورية متوافق عليها داخل ملتقى الحوار السياسي.

الأعضاء، وهم عبد الرحمن العبار، وأبوبكر عيسى العبيدي، وسلطنة المسماري، وزياد دغيم، وفي بيانهم الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، أكدوا حرصهم على اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر تُقبل نتائجها لدى لكل الأطراف.

وجدد أعضاء لجنة التوافقات عن برقة رفضهم لأي شروط اقصائية من شأنها إبعاد الخصوم السياسيين سواء كانت شخصيات أو تيارات، مضيفين: “التزاماً بالسوابق العرفية التي أرساها الملتقى في قبول الترشح لرئاسة وعضوية المجلس الرئاسي وحكومته الأمر الذي يفشل العملية الانتخابية ويعزز فرص رفض نتائجها”.

وشدد الأعضاء على ضرورة التوافق داخل ملتقى الحوار السياسي بالنسبة المعتمدة بالملتقى ورفض التصويت بالمغالبة نظراً للخلل الجسيم في تشكيل لجنة الحوار من حيث التمثيل العادل في الأقاليم.

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