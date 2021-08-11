سعيد: الضبابية تحوم حول الانتخابات وإذا تم تجاوز حق الليبيين في إجرائها سأستقيل بعد 24 ديسمبر المُقبل

أكد عضو مجلس النواب أبو بكر سعيد، أن معاناة مدينة ترهونة ازدادت مع أزمة جائحة كورونا حيث لا يوجد بها مركز عزل رغم أن تعدادها يبلغ ربع مليون مواطن، كما تعاني من نقص إمدادات الأكسجين، ما يمثل مأساة للأهالي وللمرضى.

سعيد، وفي تصريحات نقلتها قناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، أشار إلى أن وزير الصحة زار المدينة اليوم وتفقد المستشفى بها ووصف حالها بـ”المأساة” حيث تشهد تدنيًا في الخدمات ولا تعمل إلا بـ30% من طاقتها، فيما وعد وزير الصحة بتجهيزات سريعة وإمداد المستشفى بالإمكانات المطلوبة.

وتطرق إلى الميزانية المقدمة من حكومة الدبيبة إلى مجلس النواب وتأخر اعتمادها، مؤكدا أن الموقف يمثل نوعا من الإخفاق من الطرفين سواء مجلس النواب أو الحكومة، مشيرًا إلى أن قانون الميزانية من أهم القوانين التي يجب أن تعنى بها السلطة التشريعية.

ولفت إلى أن عددا من النواب يرون الميزانية مبالغا فيها خاصة أنها حكومة مؤقتة، بينما ترى الحكومة في المقابل أنها حكومة تأسيسية تؤسس لمشاريع وبرامج تمتد إلى الأعوام القادمة.

ونوه برفض بعض النواب الميزانية باعتبار أن الحكومة لم توف بالتزاماتها تجاه بعض المناطق وضمها إلى التشكيلة الوزارية وتوزيع المناصب على المناطق باعتبارها حكومة وحدة، فيما وعد الدبيبة بإشراك جميع المدن والقبائل، مشيرًا إلى أنه لم يكن من المصوتين للحكومة باعتبارها حكومة محاصصة.

وأشار إلى المشاكل المتعلقة بالباب الثالث باب التنمية وعدم وجود برامج تفصيلية للمشاريع توضح أوجه الصرف، إضافة إلى المشاكل المتعلقة بباب الطوارئ الذي لا يراه بعض النواب ضروريا بالميزانية.

وقال إن مسألة الميزانية أصبحت تواجه شكوكا حول ما إذا كان ممكنا اعتمادها خلال جلسة أو جلستين، وذلك بسبب اختلاف رؤى النواب بشأنها، وكذلك لوجود وجود مشاكل سياسية ومناكفات بين عدد من الأطراف، إضافة إلى أن هناك من يرغب في وضع العراقيل أمام الحكومة لإفشالها، الأمر الذي قد يقف عائقا أمام اعتماد الميزانية.

وتطرق إلى ملف الانتخابات، واصفًا المشهد بأن به الكثير من الضبابية التي تحوم حول إمكانية إجرائها في موعدها المقرر 24 ديسمبر، مؤكدًا أنه يحترم إرادة الليبيين وحقهم في إجراء الانتخابات في موعدها.

وأكد أنه إذا لم يتم إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر، فلن يكون عضوًا بمجلس النواب بعد هذا التاريخ، باعتبار أن هذا تلاعب بحق الليبيين وإرادتهم، مشددًا على أنه سيستقيل من المجلس، خاصة إذا ثبت أن هناك عرقلة للقاعدة الدستورية أو قانون الانتخابات.

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