وزير الداخلية يبحث آخر المستجدات حول تأمين الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت

ناقش وزير الداخلية بحكومة الوحدة اللواء خالد مازن اليوم الثلاثاء مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة العميد محمود سعيد ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عضو وزارة الداخلية بلجنة “5+5” العميد علي النويصري آخر المستجدات حول تأمين الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت.

الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الأوضاع الأمنية بالطريق الساحلي، والجهود التي تقوم بها لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن لجنة “5+5″، والوقوف على العراقيل التي تواجه الأجهزة المكلفة بتأمين الطريق وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل، خدمةً لصالح العام.

بدوره، أكد العميد النويصري على أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه، وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة، ولا توجد أي خروقات أمنية.

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