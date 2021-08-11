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الفيتوري: زيارة القائد العام للقاهرة تؤكد فشل الدعاية التي أطلقتها أبواق الإخوان

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أشاد المحلل السياسي، علي الفيتوري، بمواصلة القاهرة دعمها ليبيا وجيشها من أجل استعادة مكانته السابقة، ولعبها دورا بارزا في حماية ليبيا من السقوط في فوضى المؤامرات الدولية.

الفيتوري، وفي تصريحات لموقع “سكاي نيوز عربية”، رأى كذلك أن زيارة القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية “تؤكد فشل الدعاية التي أطلقتها الأبواق المحسوبة على تنظيم الإخوان خلال الفترة الماضية، من أجل تهميش دور الجيش الليبي، وتصوير أن الأخوة العرب، وعلى رأسهم مصر، توقفوا عن دعمه“.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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