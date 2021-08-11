مركز سبها الطبي: أمصال لدغات العقرب للأطفال غير متوفرة ونسجل المزيد من الضحايا

كشف مركز سبها الطبي، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية استقبل 80 حالة مصابة بلدغات العقرب، وأن لديهم حالات عديدة تتردد على المركز سواء للأطفال أو الكبار، ولكنهم يعانون من نقص شديد في أمصال لدغات العقرب.
وأوضح المركز في بيان مرئي منشور عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أنه وللأسف الشديد لا يسعهم إلا القول إنه لا يوجد مصل العقرب لقسم الأطفال، مضيفًا: “من المفترض أن تصلنا إمداداته من وزارة الصحة، واستنفدت حاليًا كافة الأمصال الموجودة لدى مركز سبها الطبي، والحالات التي تتوافد لدى المركز من سبها والشاطئ وغات والمنطقة الجنوبية بالكامل”.
وتابع المركز: “نظرًا لخطورة الوضع وتزايد الحالات وهو ما يجعلنا بحاجة ماسة لتوفير الحالات للدغات العقرب للأطفال من وزارة الصحة أو الإمداد الطبي بفزان، ويوجد لدينا حالتين لطفلين وليس لدينا أمصال نقدمها لكم لذلك نحن بحاجة إلى إمداد عاجل”.
وأشار المركز في بيانه إلى أنه يسجل في الإصابات بلدغات العقرب المزيد من الضحايا، والأطفال لهم حصة الأسد من هذه المأساة والمعاناة، التي يعيشها أهالي الأطفال يقفون عاجزين لا حول ولا قوة لهم
ولفت إلى أنهم أعلنوا في السابق أنه لا يوجد أمصال بالمركز، وأن آخر كمية استلموها لا تتجاوز 20 مصل للدغات العقرب وكانت في يوم 13 يوليو الماضي، فيما يحتاج الطفل الواحد المصاب ما يصل إلى 5 أمصال للدغات العقب، كي يستعيد عافيته.
وكشف المركز أنه وفر كمية بالإضافة إلى كمية الـ20 مصل، التي قدمها الإمداد الطبي في فزان، ولكنه طالب بأن تسرع وزارة الصحة المسؤول الأول عن توفير تلك الأمصال، خاصة وأنهم لم يصلهم أي مصل حتى الآن، ولا يوجد مصل إلي هذه الساعة، والحالات التي تتعرض للدغ إذا لم يكن بإمكان الأسرة توفير مصل أو متبرع بمصل يفقد الطفل حياته .
وأتم البيان: “نتمنى من جميع المواطنين أخد الحيطة والحذر الشديد، لأنه لا يوجد مصل وإذا ما تعرض طفلك لأي مكروه ليس باستطاعة أطباء قسم الأطفال فعل أي شيء، والعلاج الوحيد هو المصل ثم المصل”.
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