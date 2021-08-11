البدء في إنشاء أبراج خط أوباري الفجيج لإمدادات الكهرباء

تفقد رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والإدارات التابعة لها سير العمل لإنجاز تشغيل الوحدة الأولي والثانية لمشروع محطة كهرباء “اوباري” الغازية وخط اوباري، الفجيج .
وناقش الاجتماع الذي عقد مع ملاك العقارات الواقعة في مسار خط اوباري “الفجيج” جهد ” 220 ك ف باوباري اوباري بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” رمضان ابوجناح الاجراءات الكفيلة بضمان استمرارية العمل في هذا المشروع الحيوي الهام واعطاء الاذن لبدء الأعمال لإنشاء الابراج واستكمال العمل بصورة عاجلة جدا.
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