ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة

أعلنت وزارة الداخلية ضبط أحد المتورطين في واقعة إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة التابع لمديرية أمن جادو.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم رئيس المركز ببلاغ لدى المديرية حول اعتداء شخصين على منزله، عبر إطلاق وابل من الرصاص، ما أدى إلى وقوع أضرار بواجهة المنزل، وعرض حياة من به للخطر، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وصدرت التعليمات من المديرية بالبحث والتحري لضبط الجناة، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجفارة، تمكنت دورية تابعة للأخيرة من ضبط أحد الجناة بعد التأكد من مطابقة بيانات التبيلغ، ثم تسليمه إلى قسم البحث الجنائى بمديرية جادو.

وفتح محضر بشأن الواقعة، بحضور رئيس مركز شرطة المجابرة، وبالتحقيق مع المتهم أقر بجريمته رفقة من كان معه، واتخدت الإجراءات القانونية معه، ثم أحيل إلى النيابة العامة، ولازال البحث والتحري مستمر لضبط الشخص الآخر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا