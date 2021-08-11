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العرّادي: أنصار النظام السابق ليس لهم الحق في إنكار أن ” فبراير” حررتهم

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم القيادي الإخواني عبد الرزاق العرادي عضو ملتقى الحوار، أن ما يعرف بـ “ثورة فبراير” حررت أنصار النظام السابق وأصبح بمقدورهم الإفصاح عن آرائهم.

وقال العرادي، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “بصراحة أنصار النظام السابق لهم كل الحق في كره فبراير، ولكن ليس لهم الحق في إنكار أنها حررتهم وأصبح بمقدورهم الإفصاح عن آرائهم وعن هذه الكره بكل حرية”، على حد تعبيره.

وأردف؛ ” بل والحديث عن تأسيس الأحزاب وخوض الانتخابات وكسب المؤيدين وتأسيس مؤسسات المجتمع المدني والمنابر الإعلامية الحرة”، بحسب قوله

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أنصار النظام السابق العرادي فبراير

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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