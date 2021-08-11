الأطرش: “الدولة المدنية” عمّدتها دماء الأحرار منذ 2011 فلا مكان لمن لا يؤمن بها

علق سامي الأطرش، رئيس ما يسمى بالمكتب السياسي لتجمع ثوار 17 فبراير في طرابلس، على مقطع فيديو يرصد مداخلته في إحدى الحلقات الحوارية على قناة فبراير، الناطقة باسم ما يسمى ثوار فبراير، والتي ناقشت مع بعض الشخصيات من بينهم “الأطرش” وجهة نظرهم في تصريحات المشير خليفة حفتر الأخيرة، والتي اعتبرها البرنامج بمثابة “رفض منه الخضوع لأي سلطة مدنية أو غيرها”.

وقال الأطرش، المحرض على القيام بعمليات انتحارية في المنطقة الشرقية، في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إنه “لا مكان لمن لا يؤمن بالديمقراطية والدولة المدنية في الحياة السياسية في ليبيا الثورة” ، معقبًا “هذا ما عمدته دماء وأشلاء الأحرار منذ 2011 نقطة ومن أول السطر “. على حد قوله.

الجدير بالذكر أن المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، كان قد ألقى كلمة منذ أيام، في الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، أمام مختلف أفرع وقيادات القوات المسلحة.

وقال المشير حفتر قال في كلمته، إن “الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق”.

وتابع المشير، “رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذي وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها”.

واستطرد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، “على كل ليبي أن يفتخر بجيشه لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب”، متابعا، “أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام”.