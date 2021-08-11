استحداث 6 أقسام للدراسات العليا بالجامعة المفتوحة

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب، قرارا باستحداث أقسام الدراسات العليا «الماجستير» بالجامعة المفتوحة؛ لتمارس اختصاصاتها وفقا للقوانين والتشريعات النافذة.

وهذه الأقسام هي «القانون، والتاريخ، والدراسات الإسلامية، والجغرافيا، والعلوم السياسية، واللغة العربية»، حسب القرار الذي يحمل رقم 133 للعام 2021، والمنشور على صفحة «حكومتنا» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الثلاثاء.

وفي نهاية يوليو الماضي، قررت وزارة التعليم العالي إقفال 20 كلية وجامعة خاصة في مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد، موضحة أنها لا تتوافر لديها «معايير الجودة المطلوبة حسب التقرير» الذي أعدته اللجنة المكلفة من الوزير لتقييمها، داعية الطلاب الدارسين بها إلى الاتصال باللجنة التي ستشكل لإعادة تنسيبهم.

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