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جفاف بحيرة سد وادي كعام يثير مخاوف خبراء

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أثارت صورا متداولة تظهر جفاف بحيرة سد وادي كعام الواقعة شرقي مدينة الخمس على الحدود الادارية مع مدينة زليتن مخاوف خبراء جيولوجيون من التأثيرات السلبية لظاهرة الاحتباس الحراري .

وقال الخبير والجيولوجي الاستاذ عبدالسلام العيله في إدراج نقله موقع الجمعية الليبية لحماية الحياة البرية على الفيسبوك أن ليبيا ليست استثناء من التغيرات المناخية نظرا لقلة سقوط الأمطار خلال السنوات الماضية وعدم وجود أي فيضان لوادي كعام الذي يغذي بحيرة السد وارتفاع درجة الحرارة خلال الاشهر 6 و 7 وبداية شهر 8 لهذه السنة مما زاد نسبة التبخر في البحيرة .

ويؤدي جفاف البحيرة لنتائج سلبية على المزارع والمشاريع المحيطة بالسد والتي تعتمد عليه بشكل مباشر في امدادات الري .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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