اللجنة العسكرية تعلن البدء في تفجير “70” طن من مخلفات ‏الحروب

أخبار ليبيا 24
أكد عضو اللجنة الفنية باللجنة العسكرية “5+5” محمد الترجمان، البدء اليوم الأربعاء في عملية تفجير وإعدام مخلفات الحروب التي يفوق وزنها 70 طنا .
الترجمان أوضح أن عملية تفجير المخلفات ستستمر على امتداد نحو أسبوع، بمعدل 3 أطنان في تفجرين أو ثلاثة يوميًا بين الساعة 12 و13 ظهرًا.
وأضاف “عمليات إعدام المتفجرات توقفت بسبب الانفجار الذي حدث في الكلية الجوية بمصراتة في مايو من العام الماضي، وما تطلبه الأمر من استخراج البقايا العالقة من المتفجرات وتجميعها وتجهيزها للتفجير”.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أن المدى الكامل للتلوث بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب في ليبيا لا تزال غير معروفة بسبب أحداث 2011م والحرب التي استمرت عشر سنوات.
وذكرت الخارجية الأمريكية أنها عملت مع شركائها في العام 2020م على نزع 362 قطعة من الذخائر غير المنفجرة، وتدمير أكثر من 16 طناً من الذخائر غير الآمنة، والاستجابة لـ319 مهمة تحديد مواقع التخلص من الذخائر المتفجرة.
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