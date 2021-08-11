علي أوحيدة: تهجم «الدبيبة» على القوات المسلحة مجرد عمالة للمحتل التركي

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي، المقيم ببروكسل في بلجيكا، أنه لم يتم تحقيق أي إنجاز في ليبيا منذ 2011، باستثناء قيام المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي بإعادة بناء القوات المسلحة الليبية.

وقال أوحيدة في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اتحدى أي ليبي مهما كان أن يذكر إنجازا واحدا تم تحقيقه في ليبيا منذ 2011، باستثناء قيام حفتر باعادة بناء الجيش الوطني”.

وأضاف “الذين دمروا ليبيا في الداخل والخارج لن يسمحوا للجيش بالنهوض”.

وتابع “تهجم الدبيبة على القوات المسلحة التي تحرس وتحمي قوت الليبيين مجرد عمالة إضافية للمحتل التركي، عندما ندافع عن الجيش لا ندافع عن حفتر، ندافع عن الآلية الموضوعية الوحيدة المتوفرة لاستعادة الدولة سيادتها والمواطن شرفه”.

واستطرد “عندما تقشر البصل للأتراك مبتسما، وتصف حفتر بالمليشاوي، فمن المؤكد أنك تعاني من انفصام في الشخصية وخلل عقلاني، والأفضل أن تراجع أقرب مختص نفساني”.

واستكمل “الردود التي تهاجم الجيش لا تستحق الرد، لأنها إما صادرة عن عملاء لأجهزة الاحتلال أو من مختلين عقليا”.