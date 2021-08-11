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علي أوحيدة: تهجم «الدبيبة» على القوات المسلحة مجرد عمالة للمحتل التركي

تم النشر منذُ 54 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد علي أوحيدة، الصحفي الليبي، المقيم ببروكسل في بلجيكا، أنه لم يتم تحقيق أي إنجاز في ليبيا منذ 2011، باستثناء قيام المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي بإعادة بناء القوات المسلحة الليبية.

وقال أوحيدة في سلسلة تغريدات له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “اتحدى أي ليبي مهما كان أن يذكر إنجازا واحدا تم تحقيقه في ليبيا منذ 2011، باستثناء قيام حفتر باعادة بناء الجيش الوطني”.

وأضاف “الذين دمروا ليبيا في الداخل والخارج لن يسمحوا للجيش بالنهوض”.

وتابع “تهجم الدبيبة على القوات المسلحة التي تحرس وتحمي قوت الليبيين مجرد عمالة إضافية للمحتل التركي، عندما ندافع عن الجيش لا ندافع عن حفتر، ندافع عن الآلية الموضوعية الوحيدة المتوفرة لاستعادة الدولة سيادتها والمواطن شرفه”.

واستطرد “عندما تقشر البصل للأتراك مبتسما، وتصف حفتر بالمليشاوي، فمن المؤكد أنك تعاني من انفصام في الشخصية وخلل عقلاني، والأفضل أن تراجع أقرب مختص نفساني”.

واستكمل “الردود التي تهاجم الجيش لا تستحق الرد، لأنها إما صادرة عن عملاء لأجهزة الاحتلال أو من مختلين عقليا”.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • المضحك ان من يلبسون ملابس عسكرية خلف الدبيبة لا يدين اى واحد منهم بالولاء له ومنهم من اختطف مدير مكتب نائب رئيس الوزراء وهذه المليشيات تجمعت لتجعله يتكلم بلسانها بنفس اسلوب السراج العميل وكل هذا يؤكد ان لا حل سلمى فى ليبيا قبل تطهيرها من الخوان عملاء الاتراك .
    وداما الجيش الوطنى يحمى سيادة الوطن وينحاز للشعب رغم انف هذا الكلب ولدينا مواقف سابقة تؤكد ذلك .
    فى مصر عندما اراد الخائن مرسى بيع سيناء اصدر قائد الجيش وقتها ووزير الدفاع عبدالفتاح السيسى قرارا بمنع بيع اراضى سيناء للاجانب.
    وفى السودان عندما طلب الاخوانى الحقير عمر البشير من الجيش قتل نصف الشعب قبضوا عليه وانحازوا للشعب
    وفى الجزائر انحاز قائد الجيش للشعب وتم اقالة الرئيس بوتفليقة .
    فالجيش الوطنى الليبى بقيادة المشير سيظل قلعة تحمى سيادة البلاد من الاوغاد عملاء المحتل التركى المغولى .

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  • الدبيبة يحلم بان يكون سراج جديد يظل فى السلطة مدة طويلة بدون انتخابات وينهب مليارات اكثر من التى نهبها عمه الدبدوبة الكبيرة .ولكن العقبة امامه ان اى انتخابات ستاتى بالمشير خليفة حفتر رئيسا لليلاد وكل هدفهم الحالى افشال الانتخابات ونسى الاغبياء ان هذا سيؤكد للجميع ان الجيش الوطنى على حق بعد ان اثبت للجميع ان الحل الوحيد هو تطهير اليلاد من هؤلاء الخونة والعملاء فهذا الدبدوبة يعتبر الجيش التركى جيش وطنى والجيش الليبى الوطنى جيش محتل فهو مختل عقليا ويجب ايداعه قرقارش

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