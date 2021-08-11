مركز سبها الطبي: أمصال لدغات العقرب للأطفال غير متوفرة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشف مركز سبها الطبي، أنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية استقبل ‏‏80 حالة مصابة بلدغات العقرب، وأن لديهم حالات عديدة تتردد ‏على المركز سواء للأطفال أو الكبار، ولكنهم يعانون من نقص شديد ‏في أمصال لدغات العقرب.‏

وأوضح المركز في بيان مرئي منشور عبر موقع التواصل ‏الاجتماعي “فيسبوك”، أنه وللأسف الشديد لا ‏يسعهم إلا القول إنه لا يوجد مصل العقرب لقسم الأطفال، ‏مضيفًا “من المفترض أن تصلنا إمداداته من وزارة الصحة، ‏واستنفدت حاليًا كافة الأمصال الموجودة لدى مركز سبها الطبي، ‏والحالات التي تتوافد لدى المركز من سبها والشاطئ وغات ‏والمنطقة الجنوبية بالكامل”.‏

وتابع المركز “نظرًا لخطورة الوضع وتزايد الحالات وهو ما ‏يجعلنا بحاجة ماسة لتوفير الحالات للدغات العقرب للأطفال من ‏وزارة الصحة أو الإمداد الطبي بفزان، ويوجد لدينا حالتين لطفلين ‏وليس لدينا أمصال نقدمها لكم لذلك نحن بحاجة إلى إمداد ‏عاجل”.‏

وأشار المركز في بيانه إلى أنه يسجل في الإصابات بلدغات العقرب ‏المزيد من الضحايا، والأطفال لهم حصة الأسد من هذه المأساة ‏والمعاناة، التي يعيشها أهالي الأطفال يقفون عاجزين لا حول ولا ‏قوة لهم .

ولفت إلى أنهم أعلنوا في السابق أنه لا يوجد أمصال بالمركز، وأن ‏آخر كمية استلموها لا تتجاوز 20 مصل للدغات العقرب وكانت في ‏يوم 13 يوليو الماضي، فيما يحتاج الطفل الواحد المصاب ما يصل ‏إلى 5 أمصال للدغات العقب، كي يستعيد عافيته.‏

وكشف المركز أنه وفر كمية بالإضافة إلى كمية الـ20 مصل، التي ‏قدمها الإمداد الطبي في فزان، ولكنه طالب ‏بأن تسرع وزارة الصحة المسؤول الأول عن توفير تلك الأمصال، ‏خاصة وأنهم لم يصلهم أي مصل حتى الآن، ولا يوجد مصل إلى ‏هذه الساعة، والحالات التي تتعرض للدغ إذا لم يكن بإمكان الأسرة ‏توفير مصل أو متبرع بمصل يفقد الطفل حياته‎ .‎

وأتم البيان “نتمنى من جميع المواطنين أخد الحيطة والحذر ‏الشديد، لأنه لا يوجد مصل وإذا ما تعرض طفلك لأي مكروه ليس ‏باستطاعة أطباء قسم الأطفال فعل أي شيء، والعلاج الوحيد هو ‏المصل ثم المصل”.‏