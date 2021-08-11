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الدبيبة يشكل لجنة لوضع آلية لبرنامج إقراض الشباب

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة لوضع الآلية المناسبة لتنفيذ برنامج الإقراض الاقتصادي للشباب.

ويرأس اللجنة وزير الشباب فتح الله عبداللطيف الزني، وتضم في عضويتها وكيل وزارة المالية لشؤون المؤسسات، ومدير عام الصندوق الليبي للاستثمار، ومدير صندوق ضمان الائتمان، ومندوب عن مصرف ليبيا المركزي، حسب القرار الذي يحمل رقم 221 للعام 2021.

وطالب الدبيبة، اللجنة بتقديم تقرير نتائج أعمالها في أجل أقصاه شهر من تاريخ صدور القرار.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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