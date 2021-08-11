طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 11 اغسطس 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 11 اغسطس 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة حيث تبقى الأجواء ساخنة على أغلب مناطق ليبيا وتسجل درجات الحرارة انخفاض بداية من يوم الجمعة على أغلب مناطق الشمال.

رأس إجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية.

•الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (40 – 45) مْ على الدواخل ، وتسجل انخفاض بدايةً من يوم الجمعة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب ، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية ، واحتمال ظهور شبورة مائية أخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

•الرياح: شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، تنشط أحياناً على بعض المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 37) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وما بين (40- 44) مْ على بقية المناطق ، وتسجل انخفاض بدايةً من يوم الجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية.

•الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية .

•الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:57).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:28).

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