ليبيا الان

«امغيب»: من يهاجمونني لا يجرؤون على التحدث عن مساس الدبيبة برموز الوطن

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، أن الذين هاجموه واتهموه بأبشع الألفاظ لا يجرؤون على الحديث عن كلمة الدبيبة التي هاجم فيها رموز الوطن.

وقال امغيب، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “شبكة الرائد الكاذب على أهله وقناة فبراير الفاجرة وقناة الأحرار الفاسقة، والكثير من بيادق الأتراك أصحاب الصفحات الحقيقية والوهمية وبعض المرتزقة الأفارقة الذين تحصلوا على أرقام وطنية بعد فبراير ويدعون اليوم بأنهم ليبيين وذباب الاخوان المفسدين الإلكتروني”.

وأضاف “كل هؤلاء هاجموني طيلة الأيام الماضية وقذفوني بأبشع الألفاظ حتى وصل الأمر ببعضهم إلى درجة اتهامي بالخيانة والتحريض على الحرب والانفصال مطالبين بسحب الجنسية الليبية مني تارةً ومعاملتي معاملة مواطن درجة ثانية تارةً أخرى، مدعين بأنني أشكل تهديداً للنسيج الإجتماعي واللحمة الوطنية ووحدة التراب”.

وتابع “كل ذلك بسبب منشور على الفيس بوك حاولت من خلاله كشف مخططهم القادم وبينت السيناريو الذي قد يحدث”.

واستطرد “أين هم جميعاً اليوم من كلمة الدبيبة الرسمية التي تهجم فيها بشكل واضح على من نعتبرهم رموز الوطن، كلمة الدبيبة المكتوبة بمكتب المفتي المعزول في تركيا أوضحت حجم التعالي والكره والبغض للمؤسسة العسكرية التي بنيت بجهد الرجال الشرفاء الذين حاربوا الإرهاب وطهروا البلاد منهم، هؤلاء الرجال لا يتلاقون تعليماتهم من أحد وليس لهم أي ولاء إلا لله أولاً ثم للوطن”.

واستكمل “هل يستطيع أحد ممن ذكرت أن يتهم الدبيبة بالتصعيد المتعمد والاصطفاف الواضح وأنه بهذه الكلمة هدد النسيج الاجتماعي وانحاز لطرف دون طرف وقطع الطريق أمام أي محاولة لتوحيد الجيش أو انطلاق المصالحة الوطنية لأن الضباط الذين وصف ترقياتهم بالوهمية أبناء قبائل شريفة مجاهدة روت بدماء أبناؤها تراب أرضنا الطاهرة، في الوقت الذي كان يفترض به ان يحتوي الجميع ويشد على أيدى الجميع من أجل بناء الوطن”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • من يهاجموك من الكلاب المسعورة يعيشون فى ارض الدعارة التركية ويعملوا ياوامر من سلطان الدعارة وفى الوقت المناسب يسكتهم كما فعل مع خوان مصر الان مع الكلب زوبع والكلب مهتز مطر وغيرهم فهم اداة لاردوغان ووقت الجد يتخلص منهم كما يفعل مع خوان مصر ويريد تسليمهم لقاهر الخرفان ولكن العقبة كما قال محلل تركى ان تركيا وقعت على اتفاقية اوربية تمنع تسليم المجرمين محكوم عليهم بالاعدام فى دولهم ويبحث عن تسليمهم لدول اخرى تقوم بتسليمهم لمصر .
    واردوغان يعلم جيدا ان المشير خليفة حفتر هو رئيس ليبيا القادم وكل ما يهمه استخدام كلابه فى مقايضة تركته فى ليبيا بصفقة ترسيم الحدود مع مصر واليونان فمهما كان جنان اردوغان فهو يعلم انه لو عادت الحرب من جدبد والجيش الوطنى مدعوم من جيش مصرى قوى قادر على حسم اى معركة فى ليبيا بعد استنزاف كل السبل نجو الحلول السلمية والتى ستصل لطريق مسدود نهاية العام والحل سيكون عسكرى والنصر فيه للجيش الوطنى فلا يوجد اى توازن للقوى معه وبين مليشيات متناحرة ومرتزقة !!

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