«الحويج» رئيساً لليبيا.. حُلم يراود وزير الاقتصاد 

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج ” سلسلة لقاءات اجتماعية مع عدد من قيادات وأعيان مناطق ورشفانة.

وصرح مصدر مقرب من “الحويج” لـ “الساعة 24″، أن “وزير الاقتصاد والتجارة لديه طموح ومشروع لدخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن هذه اللقاءات تندرج في إطار توحيد أطياف ورشفانه معه والتي يسعى للحصول على دعمها”.

وكشف المصدر ذاته، -الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه-، عن لقاء كبير عقده “الحويج ” أمس الثلاثاء مع العديد من القيادات الميدانية والاجتماعية والشبابية في إطار مساعيه لدخول الانتخابات الرئاسية.