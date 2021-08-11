ليبيا الان

«الحويج» رئيساً لليبيا.. حُلم يراود وزير الاقتصاد 

تم النشر منذُ 4 دقائق
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج ” سلسلة لقاءات اجتماعية مع عدد من قيادات وأعيان مناطق ورشفانة.

وصرح مصدر مقرب من “الحويج” لـ “الساعة 24″،  أن “وزير الاقتصاد والتجارة لديه طموح ومشروع لدخول الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن هذه اللقاءات تندرج في إطار توحيد أطياف ورشفانه معه والتي يسعى للحصول على دعمها”.

وكشف المصدر ذاته، -الذي فضل عدم الإفصاح عن اسمه-، عن لقاء كبير عقده “الحويج ” أمس الثلاثاء مع العديد من القيادات الميدانية والاجتماعية والشبابية في إطار مساعيه لدخول الانتخابات الرئاسية.

الوسوم

الانتخابات الحويج ليبيا وزير الاقتصاد

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • عشم ابليس فى الجنة فلا يستطيع اى قزم منافسة بطل قومى فى حجم المشير قادر على سحق الصراصير

    رد