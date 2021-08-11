“الأرصاد” تُعلن موعد بدء اعتدال درجات الحرارة

نشر المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأربعاء.

وفي الملخص العام؛ أشار إلى أن الأجواء تبقى ساخنة على أغلب مناطق ليبيا وتسجّل درجات الحرارة انخفاض بداية من يوم الجمعة على غالبية مناطق الشمال.

رأس اجدير حتى سرت–سهل الجفارة جبل نفوسة:

الطقس: السماء صافيةٌ، مع رطوبة عالية نسبيًا على المناطق الساحلية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36- 39) مْ على المناطق الساحلية ، وما بين (40 – 45) مْ على الدواخل، وتسجّل انخفاضًا بدايةً من يوم الجمعة.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:

الطقس: السماء صافيةٌ إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية ، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (32- 37) مْ على المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، وما بين (40- 44) مْ على بقية المناطق ، وتسجّل انخفاضًا بدايةً من يوم الجمعة.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:

الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:

•الطقس: السماء صافيةٌ.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (39- 42) مْ.

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