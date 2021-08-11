تنفيذ حملة أمنية لمتابعة الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة

ليبيا – نفذ فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية حملة أمنية في 3 مناطق.

بيان صحفي صادر عن الادارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، قال: إن الحملة تمت بمناطق القره بولي وقصر الاخيار والقويعة، للوقوف على البناء العشوائي للمنتجعات قيد الإنشاء وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات.

وتابع البيان: إن الحملة تضمنت تنبيه أصحاب هذه الإنشاءات بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام. فيما تمت متابعة الاعتداءات والانتهاكات على الاراضي المملوكة للدولة وضبط المخالفين وإحالتهم فورًا إلى الجهات ذات الاختصاص.

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