بعد الاستغاثة.. وعودٌ حكوميةٌ بتوفير مصنع أكسجين لمركز عزل براك الشاطئ

أكد مدير مركز العزل الصحي ببلدية براك الشاطئ، المبروك محمد حمودة، تلقيه وعودًا من رئاسة الوزراء، بدعم مركز العزل بمصنع أكسجين سيتم شحنهُ جوًا من إيطاليا خلال الأيام السبعة القادمة.

وقال حمودة في تصريحات خاصة لـ”218″: إنَّ مسؤولًا برئاسة الوزراء، ناقش معهم أزمة توقف مصنع الأكسجين، ووعد بحلها فور وصول المصنع الجديد المخصص لمركز العزل الذي يغطي قرابة 120 كليو مترًا من مركز براك الشاطئ، وفق قوله.

وينتج المصنع الذي من المفترض أن يصل من إيطاليا خلال الأيام القادمة، 120 أسطوانة، أي قرابة 500 لترٍ من الأكسجين المُسال.

وتحدث مدير مركز العزل لـ”218″ عن أوضاع المصابين بفيروس كورونا داخل المركز، قائلاً إنه توجد ست حالات تتلقى العلاج ثلاث منها دخلت العناية الفائقة لسوء وضعها الصحي، وثلاث حالات مستقرة لا تستدعي العناية، مشيرًا إلى فقدان حالة واحدة يوم أمس الثلاثاء.

وناشد “حمودة”، حكومة الوحدة الوطنية ووزارة الصحة، بضرورة تسييل مرتبات الكوادر الطبية والطبية المساعدة، المتوقفين عن العمل بسبب عدم صرف مرتباتهم منذ سبتمبر 2021م.

وذكر أن المركز يرتكز في عملهِ على القوافل الطبية القادمة من طرابلس، إثر انقطاع الكوادر الطبية.

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