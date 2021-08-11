بلدية زليتن: نسعى لإغلاق سوق الثلاثاء الشعبي إلى حين استقرار الوضع الوبائي

ليبيا – كشف عميد بلدية زليتن مفتاح الطاهر حمادي عن تعليمات لإغلاق سوق الثلاثاء الشعبي لكونه يشهد تجمعات كبيرة للمواطنين والباعة وتفاقم الوضع الوبائي.

حمادي أوضح في تصريحات صحفية نقلها عن المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا تابعتها صحيفة المرصد أن البلدية تدرس الآن إيقاف عقود الزواج وإصدار الشهادات الصحية، لمدة شهر حتى استقرار الوضع الوبائي؛ بسبب عدم التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.

وأشار حمادي إلى أن الوضع الوبائي في زليتن يشهد تحسنًا بعد أن انخفض المؤشر الوبائي من 70% إلى 23% من إجمالي العينات التي يتم أخذها، فيما تم استقبال حالات من خارج البلدية، مؤكدًا وجود تنسيق مرتقب مع خدمة 1448 وجهاز الطب العسكري.

وأضاف حمادي أن هذا التنسيق يهدف لإجراء مسحات سريعة داخل البلدية لقياس الوضع الوبائي وأرقام حقيقية حول مؤشره، مثمنًا دعم الخيرين ورجال الأعمال داخل البلدية لجمعهم أكثر من 3 ملايين ونصف المليون دينار حتى الآن، دعمًا لجهود مجابهة الجائحة وشراؤهم مصنع أكسجين وتوفيرهم معدات واحتياجات.

وتابع حمادي: إن البلدية ستفتح مركزا للفلترة في سوق الثلاثاء تولت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية تجهيزه إلى جانب الخيرين الذين أسهموا في دعمه. مشيرًا إلى جاهزية مركز العزل الغويلات بسعة 17 سريرًا، بعد تجهيزه بأحداث الإمكانيات من قبل الوزارة وسيفتتح أبوابه بعد إتمام الإجراءات الإدارية للطاقم الذي سيشغله.

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