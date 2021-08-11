البعثة الأممية: قلقون على سلامة الفريطيس المختطف منذ مدة

ليبيا – عبرت البعثة الأممية عن قلقها البالغ إزاء اختطاف واختفاء رضا فرج الفريطيس مدير مكتب النائب الأول لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

بيان صحفي صادر عن البعثة اطلعت عليه صحيفة المرصد، بينت فيه خشيتها على سلامة المختطف وأمنه، ووضع الأفراد الذين كان لهم دور في دعم التحول الديمقراطي ومؤسسات الدولة للاستهداف طريقة يترتب عليها تداعيات خطيرة على عملية السلام والمصالحة وعلى توحيد المؤسسات الوطنية بشكل كامل.

وأكد البيان توثيق البعثة الأممية عددًا من حالات الاعتقال والاحتجاز غير القانونيين والاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء، لمواطنين ومسؤولين وصحفيين وأعضاء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان في العام الماضي.

ودعت البعثة الأممية في بيانها السلطات الليبية إلى التحقيق بشكل كامل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مع تشديد المبعوث الأممي يان كوبيتش على ضرورة وضع حد لثقافة الإفلات من العقاب المترسخة في البلاد.

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