اقعيم: مستعدون لإطلاق مشروع المدينة الذكية العالمي لتأمين مدينة بنغازي

ليبيا- التقى وكيل داخلية حكومة الوحدة الوطنية فرج اقعيم بوفد شركة “زت تي إي” الصينية بالشرق الأوسط لاستكمال دراسة تنفيذ مشروع المدن الذكية العالمي.

وأكد اقعيم بحسب صحفي صادر عنه طالعته صحيفة المرصد استعداده لإطلاق هذا المشروع الضخم الذي يستهدف الغاية الأسمى، وهي أمن وأمان مدينة بنغازي ومواطنيها، معربًا عن أمله في أن تغدو المدينة وكافة المدن الليبية من دون استثناء آمنة مستقرة بفضل مشاريع المدن الذكية.

ووفقًا للبيان فقد بات المشروع جاهزًا بعد دراسة ميدانية متكاملة من قبل مهندسي الشركة، ورصد وتدوين كافة الأماكن المستهدفة لزرع كاميرات المراقبة والتتبع في كافة أرجاء مدينة بنغازي.

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