البعثة الأممية: 4 اقتراحات حول القاعدة الدستورية للانتخابات أمام ملتقى الحوار للتصويت

استأنف ملتقى الحوار، اليوم الأربعاء، اجتماعاته للبحث في النتائج التى خلصت لها لجنة التوافقات بخصوص القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في موعدها.

وأكدت البعثة الأممية، في بيان عبر موقعها الإلكتروني أن الاجتماع سيخصص للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة التصويت على اقتراح واحد من جملة أربعة اقتراحات للجنة التوافقات حول القاعدة الدستورية للانتخابات.

من جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيش على ضرورة عدم إخلال أي من هذه المقترحات بإجراء الانتخابات في الإطار الزمني الذي حددته خارطة الطريق.

وقالت البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك»: “بدأ الاجتماع الافتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي للنظر في النتائج التي خلصت إليها لجنة التوافقات والخطوات اللاحقة وذلك عقب اختتام اللجنة لمداولاتها التي جرت أيام 16 و27 و30 يوليو و2 أغسطس والتي أسفرت عن أربع مقترحات للقاعدة الدستورية لانتخابات 24 ديسمبر”.